"Нас пригласили на встречу в Москву". Белорусская федерация футбола – об идее расширения РПЛ

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, на которой, возможно, будет обсуждаться идея о расширении премьер-лиги за счет клубов из СНГ. Об этом "СЭ" сообщил заместитель директора департамента по коммуникациям БФФ Дмитрий Герчиков.

Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС 26 июня озвучил идею, согласно которой в чемпионат России можно включить сильные команды из Армении, Белоруссии и Казахстана. Президент РФС Александр Дюков в свою очередь отметил, что пока это лишь идея, но ее реализацию нельзя назвать невозможной.

– До того момента пока не получим конкретные предложения, не узнаем всех деталей и условий, которые предусматривает данная интеграция, мы не сможем сформулировать позицию, потому что не знаем абсолютно никаких вводных, – сказал Герчиков. – Мы получили приглашение-письмо из России – посетить в начале июля Москву. Возможно, там будут уточнены какие-то детали, проведены переговоры, после чего о чем-то можно будет говорить конкретно.

– Пока нет предмета для разговора, потому что кроме двух-трех высказываний в прессе, ничего не имеем, – отметил Герчиков. – А там, сами понимаете, есть юридические и экономические моменты, которые надо обсуждать не только на уровне федераций. Будет уйма вовлеченных лиц, представителей клубов. Огромный-огромный список. (Арман Мкртчян)