Юри Алберто: «В школе мне говорили: это «Юрий Гагарин, первый человек в космосе»

Нападающий «Зенита» Алберто рассказал, что в школе его сравнивали с Гагариным

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о своем имени.

«Это вроде бы имя, которое давали русским принцам, правильно? — сказал Алберто в интервью пресс-службе петербургского клуба. — Имя выбрала мама, папа поддержал. Они говорили мне, что выбрали это имя из-за королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола».

Нападающий рассказал, что в школе учителя подшучивали над его именем.

«Конечно, я знал из уроков истории, что первый человек в космосе — Юрий Гагарин. В школе учителя подшучивали и говорили, что меня зовут так же, как Гагарина. В школе мне говорили: это «Юрий Гагарин, первый человек в космосе».

30 января «Зенит» объявил о переходе 20-летнего бразильца из «Интернасьонала». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан на пять лет.