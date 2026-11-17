Скандал вокруг увольнения Галактионова закончен. Спасать «Локомотив» поручено Овчинникову

Босс будет и.о. главного тренера до зимы.

В истории футбола было много скандальных увольнений главных тренеров, но случай с «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым займет среди них не последнее место. 6 ноября председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о решении расстаться, и только 17-го новость об этом появилась на официальных ресурсах железнодорожников. 11 дней стороны решали, кто и какую неустойку получит, а с командой при этом работали помощники Галактионова.

Эпопея высветила разногласия в руководстве «Локомотива». О том, что Нагорных и генеральный директор Борис Ротенберг имеют противоположные взгляды на многие процессы, говорилось и ранее, теперь это перешло в публичную плоскость. В итоге Ротенберг может считать себя относительным победителем раунда. По данным «СЭ», сумма неустойки в итоге составит 40 миллионов рублей, а не 60, то есть гендиректор сэкономил для бюджета 20. А главное, именно он выбрал и.о. главного тренера, которым завтра станет Сергей Овчинников. Заодно и заменив начальника команды — на этот пост возвращается Станислав Сухина.

Галактионов здорово работал в «Локомотиве» — вытащил красно-зеленых из зоны вылета после немецкого провального эксперимента, раскрыл Батракова, Карпукаса, других выпускников академии, максимально российским составом взял бронзу, опередив более богатых конкурентов. Но в нынешних турбулентных временах, когда ушли многие лидеры, клубу явно требовалась перезагрузка. А на посту тренера человек, у которого полное взаимопонимание с генеральным директором. Только тесная связка может спасти «Локо» от вылета — риск падения не стоит недооценивать.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Быстро красно-зеленые не нашли беспроигрышный вариант, который устроил бы всех, приняв решение довести год под руководством Овчинникова в качестве исполняющего обязанности.

Ход интересный. В 2009-м году Босс, как его звали во время игровой карьеры за мощную харизму, ярко стартовал в тренерской профессии: со своей «Кубанью» в первых трех матчах с московскими клубами одержал три победы — обыграл «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Это вызвало резонанс. Однако взаимопонимания со спортивным директором не было, и, хотя после 17-го тура южане не шли в зоне вылета, Овчинникова уволили. Чтобы без него свалиться в ФНЛ.

В недавнем интервью «СЭ» Босс говорил, что зря отправился в «Кубань» — не хватало опыта. Что ж, с тех пор у Сергея Ивановича совсем другой уровень знаний: он поработал с Фабио Капелло, Диком Адвокатом (в сборной), Леонидом Слуцким (в сборной и ЦСКА), возглавлял отдел подготовки тренеров в академии РФС. А благодаря последнему году на должности директора академии «Локомотива» он в клубе свой, а не чужак, которому нужно время, чтобы понять систему принятия решений.

Пока шаг с Овчинниковым — промежуточный. Но если в оставшихся трех турах во встречах с прямыми конкурентами («Родиной», «Динамо» Мх и «Ахматом») получится набрать максимальное количество очков, то, вполне возможно, в «Локомотиве» и не станут зимой искать от добра добра.