Скандал вокруг увольнения Галактионова закончен. Спасать «Локомотив» поручено Овчинникову
В истории футбола было много скандальных увольнений главных тренеров, но случай с «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым займет среди них не последнее место. 6 ноября председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о решении расстаться, и только 17-го новость об этом появилась на официальных ресурсах железнодорожников. 11 дней стороны решали, кто и какую неустойку получит, а с командой при этом работали помощники Галактионова.
Эпопея высветила разногласия в руководстве «Локомотива». О том, что Нагорных и генеральный директор Борис Ротенберг имеют противоположные взгляды на многие процессы, говорилось и ранее, теперь это перешло в публичную плоскость. В итоге Ротенберг может считать себя относительным победителем раунда. По данным «СЭ», сумма неустойки в итоге составит 40 миллионов рублей, а не 60, то есть гендиректор сэкономил для бюджета 20. А главное, именно он выбрал и.о. главного тренера, которым завтра станет Сергей Овчинников. Заодно и заменив начальника команды — на этот пост возвращается Станислав Сухина.
Галактионов здорово работал в «Локомотиве» — вытащил красно-зеленых из зоны вылета после немецкого провального эксперимента, раскрыл Батракова, Карпукаса, других выпускников академии, максимально российским составом взял бронзу, опередив более богатых конкурентов. Но в нынешних турбулентных временах, когда ушли многие лидеры, клубу явно требовалась перезагрузка. А на посту тренера человек, у которого полное взаимопонимание с генеральным директором. Только тесная связка может спасти «Локо» от вылета — риск падения не стоит недооценивать.
Быстро красно-зеленые не нашли беспроигрышный вариант, который устроил бы всех, приняв решение довести год под руководством Овчинникова в качестве исполняющего обязанности.
Ход интересный. В 2009-м году Босс, как его звали во время игровой карьеры за мощную харизму, ярко стартовал в тренерской профессии: со своей «Кубанью» в первых трех матчах с московскими клубами одержал три победы — обыграл «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Это вызвало резонанс. Однако взаимопонимания со спортивным директором не было, и, хотя после 17-го тура южане не шли в зоне вылета, Овчинникова уволили. Чтобы без него свалиться в ФНЛ.
В недавнем интервью «СЭ» Босс говорил, что зря отправился в «Кубань» — не хватало опыта. Что ж, с тех пор у Сергея Ивановича совсем другой уровень знаний: он поработал с Фабио Капелло, Диком Адвокатом (в сборной), Леонидом Слуцким (в сборной и ЦСКА), возглавлял отдел подготовки тренеров в академии РФС. А благодаря последнему году на должности директора академии «Локомотива» он в клубе свой, а не чужак, которому нужно время, чтобы понять систему принятия решений.
Пока шаг с Овчинниковым — промежуточный. Но если в оставшихся трех турах во встречах с прямыми конкурентами («Родиной», «Динамо» Мх и «Ахматом») получится набрать максимальное количество очков, то, вполне возможно, в «Локомотиве» и не станут зимой искать от добра добра.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3