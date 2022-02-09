Айртон: «Счастлив, что заключили новый контракт. Никогда не думал об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Очень рад, что все произошло именно таким образом, — сказал Айртон в интервью пресс-службе «Спартака». — Ждал этого продления. Счастлив, что мы заключили новый контракт. Никогда не думал об уходе из «Спартака». Надеюсь, что буду приносить пользу клубе и что мы станем еще сильнее. Как в нынешнем сезоне, так и в следующих».

Новое соглашение 24-летнего бразильца с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за «Спартак».