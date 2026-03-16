Соболев — о «Клубе 100»: «Вроде еще один надо забить, чтобы точно было сто. Классика»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о потенциальном включении в «Клуб 100».

Форвард реализовал пенальти в матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Приятно ли мне открыть счет второй сотне голов? Там вроде бы в первой нашли какие-то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо еще один забить, чтобы точно было сто. Классика», — цитирует Соболева matchtv.ru.

На счету 29-летнего россиянина 8 голов и 2 результативные передачи в 27 матчах сезона-2025/26.