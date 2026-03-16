Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 марта, 13:35

Лазорин вызвал Соболева на тренировку по боксу с Биволом: «Саше надо добавить добра: обнять, поддержать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный блогер Игорь Лазорин в разговоре с «СЭ» предложил нападающему «Зенита» Александру Соболеву организовать тренировку по боксу.

— Почему вы выступали в «НаПике» в маске для снорклинга?

— Я думаю, что Соболеву надо просто проценты хотя бы подкинуть. Я так понимаю, что он теперь со всех масок, проданных в России, собирает процент. Поэтому я не постеснялся, заплатил три тысячи рублей. Надеюсь, хотя бы 15 процентов у него есть. Поэтому чуть накинем ему, зарплата будет чуть повыше. Пусть порадуется человек. Все-таки гол «Спартаку» забил, отпраздновал. Надо ему чуть еще сверху процентик. Он порадовался, когда я купил. Ему же сразу приходит смс. Но я не знаю, как он в ней играет, если честно, очень неудобно, запотевает.

— Не задело, что он отпраздновал гол?

— Я адекватный человек. Он правильно сделал, что воспользовался моментом. Я бы сделал то же самое. Или кто-то ему подсказал, может, он сам не додумался. Потому что люди, которые комментировали, не знали, допустим. Но он молодец. Я желаю ему самого лучшего. У него нелегкая жизнь на самом деле. Если говорить серьезно, то Саша — красавец. А глобально Джона Дурана еще вытеснить надо.

— Хотели бы посоревноваться с Соболевым в плавании в этих масках?

— В подводном? (Смеется). Я не желаю ему упасть на дно, если честно. Я мог угорать, но говорить, что в этой маске на дне себя чувствуешь, никому не желаю. Думаю, кстати, что с ним потренироваться прикольно было бы. Я бы, может, боксерскую тренировку с ним сделал. Артем Дзюба, например, тренируется, боксирует иногда. Я бы с Сашей потренил. Мне кажется, ему наоборот чуть добра надо добавить. Его везде хейтят: на стадионе «Зенита» хейтят, на стадионе «Спартака» хейтят, на любом стадионе в России хейтят. Его надо обнять, поддержать.

— Будет ли организована тренировка?

— Я бы сделал. В Петербург, кстати, сейчас вернется Дима Бивол, можно на троих сообразить.

14 марта Лазорин принял участие в турнире «НаПике». Журналист сыграл за «Народную команду» болельщиков «Спартака» в маске для снорклинга.

Ранее экс-нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота красно-белых в маске для снорклинга.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
Дмитрий Бивол
Популярное видео
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Каспийский берег

    Ему надо ума добавить. Лучше к Гудвину его сводите.

    16.03.2026

  • semenarsonist

    e6и.. деритесь*

    16.03.2026

  • mikeV

    По телевизору ведущие комментаторы и эксперты обсуждают, полезно ли для российского футбола, что футболист надел маску для подводного плавания... Жесть, конечно...

    16.03.2026

  • mikeV

    Идиоты пишут про идиотов...

    16.03.2026

  • Nik

    зачем про идиотов писать?

    16.03.2026

  • Bodhishatva

    "Для снорклинга"... Русский не родной, да?

    16.03.2026

  • Келофин

    Ценю юмор "известного блогера",но Дельфину надо вмазать,а не обнять и поддержать.Может мозги на место встанут.

    16.03.2026

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
    9
    		 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
    10
    		 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
    11
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
    14
    		 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
    15
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.03 13:45 Ахмат – Ростов - : -
    21.03 16:00 ЦСКА – Динамо Мх - : -
    21.03 18:15 Краснодар – Пари НН - : -
    21.03 20:30 Балтика – Сочи - : -
    22.03 13:45 Оренбург – Спартак - : -
    22.03 16:00 Динамо – Зенит - : -
    22.03 16:30 Кр. Советов – Рубин - : -
    22.03 19:00 Локомотив – Акрон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости