Лазорин вызвал Соболева на тренировку по боксу с Биволом: «Саше надо добавить добра: обнять, поддержать»

Известный блогер Игорь Лазорин в разговоре с «СЭ» предложил нападающему «Зенита» Александру Соболеву организовать тренировку по боксу.

— Почему вы выступали в «НаПике» в маске для снорклинга?

— Я думаю, что Соболеву надо просто проценты хотя бы подкинуть. Я так понимаю, что он теперь со всех масок, проданных в России, собирает процент. Поэтому я не постеснялся, заплатил три тысячи рублей. Надеюсь, хотя бы 15 процентов у него есть. Поэтому чуть накинем ему, зарплата будет чуть повыше. Пусть порадуется человек. Все-таки гол «Спартаку» забил, отпраздновал. Надо ему чуть еще сверху процентик. Он порадовался, когда я купил. Ему же сразу приходит смс. Но я не знаю, как он в ней играет, если честно, очень неудобно, запотевает.

— Не задело, что он отпраздновал гол?

— Я адекватный человек. Он правильно сделал, что воспользовался моментом. Я бы сделал то же самое. Или кто-то ему подсказал, может, он сам не додумался. Потому что люди, которые комментировали, не знали, допустим. Но он молодец. Я желаю ему самого лучшего. У него нелегкая жизнь на самом деле. Если говорить серьезно, то Саша — красавец. А глобально Джона Дурана еще вытеснить надо.

— Хотели бы посоревноваться с Соболевым в плавании в этих масках?

— В подводном? (Смеется). Я не желаю ему упасть на дно, если честно. Я мог угорать, но говорить, что в этой маске на дне себя чувствуешь, никому не желаю. Думаю, кстати, что с ним потренироваться прикольно было бы. Я бы, может, боксерскую тренировку с ним сделал. Артем Дзюба, например, тренируется, боксирует иногда. Я бы с Сашей потренил. Мне кажется, ему наоборот чуть добра надо добавить. Его везде хейтят: на стадионе «Зенита» хейтят, на стадионе «Спартака» хейтят, на любом стадионе в России хейтят. Его надо обнять, поддержать.

— Будет ли организована тренировка?

— Я бы сделал. В Петербург, кстати, сейчас вернется Дима Бивол, можно на троих сообразить.

14 марта Лазорин принял участие в турнире «НаПике». Журналист сыграл за «Народную команду» болельщиков «Спартака» в маске для снорклинга.

Ранее экс-нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота красно-белых в маске для снорклинга.