РИА Новости: Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России

Футбол сохранил лидерство по популярности среди россиян, занимающихся спортом на регулярной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства спорта России по форме федерального статистического наблюдения.

По данным на 31 декабря 2025 года, число занимающихся футболом составило 3 546 785 человек. За год этот показатель вырос на 95 971 человека.

На втором месте расположилось плавание с результатом 3 160 899 человек. Тройку лидеров замыкает волейбол — 2 599 504 занимающихся.

При этом зафиксировано снижение интереса к хоккею. Численность занимающихся этим видом спорта в 2025 году составила 599 873 человека, что на 102 497 человек меньше, чем годом ранее.

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