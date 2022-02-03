Нападающий «Спартака» Соболев понимает позицию фанатов по поводу Fan ID

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к заявленному бойкоту активными болельщиками «Спартака» Fan ID.

— Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого. Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование — парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней, — сказал Соболев.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ, а также московского «Торпедо» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.