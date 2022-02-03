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Сегодня, 07:47

РПЛ заняла шестое место в Европе по выручке за 2020 финансовый год

Сергей Разин
корреспондент
Георгий Джикия и Артем Дзюба.
Фото , ФК «Спартак»

Российская премьер-лига заняла шестое место среди европейских чемпионатов по выручке за 2020 финансовый год, сообщает ТАСС со ссылкой на сравнительный отчет УЕФА.

Выручка РПЛ составила 777 млн евро, что на 11% меньше, чем в 2019 финансовом году. Российский чемпионат обогнал чемпионаты Турции (609 млн), Нидерландов (558 млн), Бельгии (478 млн) и Португалии (391 млн).

Первое место занимает АПЛ (5,168 млрд евро), за ней идет ла лига (3,168 млрд), бундеслига (3,060 млрд), серия А (2,052 млрд евро) и чемпионат Франции (1,680 млрд).

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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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