Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

«Все готовятся, все заряжены. На тренировках было видно, что ребята серьезно настраиваются. Все команды в лиге примерно одинаковые, но это московское дерби. Будет хорошая игра, командам нужны очки. Мы будем стараться выиграть. Удивляет ли меня положение «Локомотива»? Это их проблемы. Не будем вдаваться в подробности, пусть они утрясут свои проблемы, а мы просто постараемся сделать свое дело», — сказал Зиньковский в интервью клубному YouTube-каналу.

Матч «Локомотива» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые с 33 очками на счету занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники расположились на 14-й позиции (13 очков).