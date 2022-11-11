Президент «Оренбурга» Еремякин о трансфере Сычевого: «Будут предложения, будем решать»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб еще не определился со спарринг-партнерами на зимние сборы.

«По спарринг-партнерам на сборах пока ничего сказать не могу, работаем. Участие в некоем турнире с участием российских команд? Пока не знаю, много зависит от того, какие команды будут рядом», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он ответил на вопрос, готов ли «Оренбург» отпустить нападающего Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно.

«Будут предложения, будем решать. Сычевой — наш игрок, и мы будем решать, что делать и как. Предложений на данный момент не поступало — ни от ЦСКА, ни от кого-то еще», — добавил президент клуба.

10 ноября RT сообщил, что Сычевой может стать игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.