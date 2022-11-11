Пименов — о матче «Динамо» с ЦСКА : «Думаю, что в этом матче определит все первый гол»

Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА.

«У ЦСКА сильное нападение, но у «Динамо» тоже. Тем интереснее такие матчи. Психологически тяжело к этому дерби будут подходить и динамовцы, и армейцы. Цена ошибки будет велика, и футболисты будут перестраховаться до поры, до времени. Потом уже увидим те команды, за которыми привыкли наблюдать.

Да, «Динамо» играет дома и это большой плюс для бело-голубых, но ЦСКА нужно уже выигрывать, плюс в турнирной таблице они идут выше, это уравновесит шансы в игре. Думаю, что в этом матче определит все первый гол — кто раньше забьет, тот и победит", — цитирует Пименова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков. ЦСКА с 29 очками расположился на 4-й строчке.