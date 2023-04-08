Писаркий: «Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писаркий в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого смущают результаты команды в последних матчах.

«Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим. Но рисунок игры виден, хорошо играем, просто надо поработать над завершением. Какое-то невезение присутствует в наших матчах. Думаю, что зрители не дадут соврать. Нам нужно побеждать в каждой игре в нашем случае», — сказал Писарский «СЭ».

Серия «Крыльев Советов» без побед длится с 1 марта. С тех пор команда провела семь матчей во всех турнирах, потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.