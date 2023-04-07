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Непомнящий заявил, что не видит фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого видит фаворитом в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Трудно выделить какую-то из команд. Конечно, у «Спартака» немного больше шансов. Но все равно жду игру на три результата», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он ответил на вопрос, будет ли поражение «Динамо» означать конец карьеры Славиши Йокановича в Москве.

«В таких случаях я не пытаюсь размышлять. Я не понимаю логику работодателей и не знаю задач, которые поставили перед тренером. Поэтому я с позиции тренера думаю, что наставник клуба должен понимать, может ли он изменить ситуацию. Не знаю, как выстроен этот диалог внутри «Динамо». Но для меня очевидно, что команда не показывает свой максимум. О причинах остается гадать», — добавил тренер.

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076750_nepomnyaschiy_ne_vidit_favorita_v_matche_spartaka_s_dinamo
Валерий Непомнящий
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 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 21 2 11 8 27-39 17
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 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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