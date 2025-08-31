Кордоба: «Надоело молчать. Все равно, что со мной сделают. Пришло время пересмотреть работу судей»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба жестко высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Главный арбитр Рафаэль Шафеев удалил 32-летнего футболиста на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса.

— Мне кажется, что пора мне говорить. Надоело молчать. Все равно, что они со мной сделают. Пришло время пересмотреть работу судей. Наши ошибки обсуждают. По отношению ко мне, когда дают желтые карточки. Судья даже не пошел смотреть повтор. Когда есть спорный момент, то пусть пойдет к монитору. Зачем нам тогда ВАР? Пусть его убирают.

— Судейство может сказаться на вашем пребывании в «Краснодаре»?

— За 4 года произошло все возможное. Если надо уехать, то я уеду. Я люблю «Краснодар», но больше продолжать так я не могу.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.