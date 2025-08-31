Мусаев заявил, что «Краснодар» запросит переговоры арбитров об удалении Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) анонсировал, что клуб запросит переговоры арбитров о моменте с удалением форварда Джона Кордобы, которому главный судья Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку.

— Увидели яркую игру. Обе команды шли в атаку. Было много моментов, когда атака на атаку шла. ЦСКА начал очень мощно — армейцы всегда сильно играют в первом тайме. Потом мы перехватили инициативу, вторую половину тайма провели очень качественно. Во втором тайме ожидалось то же самое, ждали голов, но арбитр полностью испортил игру.

Ни разу после своего возвращения в РПЛ я не говорил про судейство. Убегает Кордоба — нет красной. Отменяют гол, фолит тот же игрок — это вторая желтая, но ее нет. Потом удаляют Джона... Мы хотим запросить переговоры ВАР, о чем они говорили, когда выносили это решение с красной карточкой! — сказал Мусаев.