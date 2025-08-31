ЦСКА — «Краснодар»: в конце матча ошибочно не назначен пенальти в ворота гостей

На 90+6-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков». В том эпизоде в штрафной площади гостей при ударе по их воротам произошел контакт мяча с задранной вверх правой рукой краснодарца Виктора Са. Контакт видно на одном из ракурсов — из-за ворот.

Видеоассистент Павел Кукуян и Роман Галимов провели проверку и в действия Шафеева не вмешались.