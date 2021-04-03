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Мусаев — о возможной отставке: «В первую очередь я должен поговорить с руководством»

18:48
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги после разгромного поражения от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. «Краснодар» на своем поле уступил со счетом 0:5.

«Это происходит уже не первый матч. Есть проблемы, которые связаны с психологией. Нет командного духа, командного единения. В простых ситуациях пропускаем мячи. Это проблема тренера. И я за это отвечаю. Соперник был лучше и заслужил победу.

Возможно, что проблема в головах, потому что уровень нашего мастерства достаточно высок. После таких игр эмоции должны оставаться на поле. Что после матча размахивать кулаками?

Гончаренко в «Краснодаре»? Нормально отношусь к этим разговорам. Когда нет результата, то отвечает тренер. Я должен в первую очередь поговорить с руководством. Больше мне нечего сказать», — заявил Мусаев в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре «Краснодар» 11 апреля в Туле сыграет с местным «Арсеналом», а «Ахмат» днем ранее встретится с «Уфой» на выезде.

Краснодар - Ахмат

 

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