Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бериша прокомментировал победу «Ахмата» в матче с «Краснодаром»

18:42
Теги:

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (5:0) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Для меня было непросто играть после перерыва на матчи сборных, — сказал Бериша в эфире канала «Матч премьер». — Было не очень приятно, когда не было игровой практики. Мы в связи с этим решили с тренером, что с первых минут я не выйду. Когда ты не играешь, а только тренируешься, это непросто. Но когда я вышел на поле, я вошел в игру и показал свой футбол».

Бериша в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

Краснодар — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8008
Все опросы
Как закончится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...