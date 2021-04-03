Бериша прокомментировал победу «Ахмата» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (5:0) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Для меня было непросто играть после перерыва на матчи сборных, — сказал Бериша в эфире канала «Матч премьер». — Было не очень приятно, когда не было игровой практики. Мы в связи с этим решили с тренером, что с первых минут я не выйду. Когда ты не играешь, а только тренируешься, это непросто. Но когда я вышел на поле, я вошел в игру и показал свой футбол».

Бериша в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.