Бериша прокомментировал победу «Ахмата» в матче с «Краснодаром»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (5:0) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Для меня было непросто играть после перерыва на матчи сборных, — сказал Бериша в эфире канала «Матч премьер». — Было не очень приятно, когда не было игровой практики. Мы в связи с этим решили с тренером, что с первых минут я не выйду. Когда ты не играешь, а только тренируешься, это непросто. Но когда я вышел на поле, я вошел в игру и показал свой футбол».
Бериша в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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