Тренер «Ахмата» Талалаев: «Краснодар» сам допустил ошибки»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал разгром «Краснодара» (5:0) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ.
— Наверное, сложно ожидать крупную победу, — отметил Талалаев. — Единственное, «Краснодар» сам допустил ошибки, которыми мы воспользовались. У нас был хороший прессинг в первом тайме. Команда забила то, что не забивала в предыдущих матчах весной.
— Не рискованно было играть первым номером?
— Нельзя говорить, что мы первым номером играли. Мы боролись за мяч, создавали моменты, которые доводили до удара. Рад, что нападающие забивают, нам этого не хватало. Проигрывая, «Краснодар» не закрывался, продолжал играть.
— Пауза на игры сборных была на руку?
— Обычно работа оценивается результатом. Мы и зимой неплохо поработали, но в стартовых матчах просто не залетало, не хватало везения, мастерства. Мы вторую игру сыграли за весну без пенальти и без удаления. Я рад за футболистов, сложно продолжать работу без результата, поэтому победа над «Ростовом», такие матчи, как этот, становятся следующим шагом к достижению результата.
«Ахмат» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 34 балла и 10-я строчка.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю