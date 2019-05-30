Мурад Мусаев: "На летнем турнире в Австрии "Краснодар" будет стремиться к победе в каждой игре"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что на летнем турнире в Австрии с участием клубов РПЛ его команда будет стремиться к победе в каждой игре. В соревновании также примут участие "Спартак", ЦСКА и "Ростов".

- Летний турнир в Австрии - отличная возможность подготовиться к сезону, сыграв матчи с одними из сильнейших российских команд, - приводятся слова Мусаев в релизе "Матч ТВ". - Все участники турнира стартуют в новом сезоне одно время, значит будут находиться в равных условиях. Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и еще, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жесткости.

Радует место проведения турнира: в Австрии в это время года обычно комфортная, не слишком жаркая погода и хорошего качества поля. Есть все условия для плодотворной подготовки к сезону.

Несмотря на то, что турнир носит подготовительный характер, мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы занять самое высокое место, и в каждой игре будем стремиться только к победе.

"Краснодар" занял третье место в премьер-лиге-2018/19 и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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