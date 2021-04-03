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Мурад Мусаев: «Думаете, я держусь за свое место?»

19:03
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал возможность отставки после разгрома от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Если в первой половине сезона можно было списать на травмы, почему рестрат стал провальным?

— Появилась неуверенность после того, как мы неудачно сыграли в Лиге Европы. Затем мы получали ранние удаления в некоторых матчах. Одно на одно, сейчас все как снежный ком.

— Что должно случиться, чтобы вы подали в отставку?

— Еще после матча со «Спартаком», я разговаривал с руководством, что готов оставить свой пост, если это поможет команде. Ответ вы слышали. Я дорожу своей работой, я люблю ее. Я живу в Краснодаре, вырос как тренер здесь, и я мечтаю дать новые победы «Краснодару», добыть трофеи. Ситуация меня не устраивает. Думаете, я держусь за свое место? Я понимаю, что когда мы не выигрываем — это вина тренера. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с руководством.

— Довольны ли вы самоотдачей игроков?

— Не удовлетворен. Это одна из главных проблем того, что мы сегодня получили.

(Екатерина Потапова)

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