Мурад Мусаев: «Думаете, я держусь за свое место?»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал возможность отставки после разгрома от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Если в первой половине сезона можно было списать на травмы, почему рестрат стал провальным?

— Появилась неуверенность после того, как мы неудачно сыграли в Лиге Европы. Затем мы получали ранние удаления в некоторых матчах. Одно на одно, сейчас все как снежный ком.

— Что должно случиться, чтобы вы подали в отставку?

— Еще после матча со «Спартаком», я разговаривал с руководством, что готов оставить свой пост, если это поможет команде. Ответ вы слышали. Я дорожу своей работой, я люблю ее. Я живу в Краснодаре, вырос как тренер здесь, и я мечтаю дать новые победы «Краснодару», добыть трофеи. Ситуация меня не устраивает. Думаете, я держусь за свое место? Я понимаю, что когда мы не выигрываем — это вина тренера. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с руководством.

— Довольны ли вы самоотдачей игроков?

— Не удовлетворен. Это одна из главных проблем того, что мы сегодня получили.

(Екатерина Потапова)