Талалаев рассказал, почему Бериша не вышел с первых минут в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (5:0).
«Никакого секрет нет, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». — Ребята работают. В предыдущих матчах мы играли неплохо, но реализовывали свои моменты. Я и раньше говорил, что меня устраивали действия команды, мы просто не забивали свои мячи.
Футболисты из сборных вернулись в разном состоянии. Мы сделали так, чтобы те, кто в неоптимальном физическом состоянии, вышли после того, как мы уже организуем прессинг. Я заменил Янку не потому, что он чего-то не мог, а хотел предоставить больше времени нашему лидеру".
Бернард Бериша в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.
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