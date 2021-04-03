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Талалаев рассказал, почему Бериша не вышел с первых минут в матче с «Краснодаром»

19:02
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (5:0).

«Никакого секрет нет, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». — Ребята работают. В предыдущих матчах мы играли неплохо, но реализовывали свои моменты. Я и раньше говорил, что меня устраивали действия команды, мы просто не забивали свои мячи.

Футболисты из сборных вернулись в разном состоянии. Мы сделали так, чтобы те, кто в неоптимальном физическом состоянии, вышли после того, как мы уже организуем прессинг. Я заменил Янку не потому, что он чего-то не мог, а хотел предоставить больше времени нашему лидеру".

Бернард Бериша в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

Краснодар — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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