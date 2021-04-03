«Спартак» пошутил над ошибкой соцсетей «Краснодара»: «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей»
Футболисты «Краснодара» проиграли грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Краснодаре в субботу, завершилась победой гостей со счетом 5:0.
Twitter «Спартака» не упустил возможности пошутить над краснодарской команды. В одной из постов, которые были опубликованы в Twitter «Краснодара» перед матчем с «Ахматом», появился комментарий от «Спартака»: «Вряд ли снова проиграете в пять мячей. Удачи!»
Это был отсыл к очной игре команд, которая прошла в Москве и закончилась крупной победой красно-белых — 6:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю