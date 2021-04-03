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«Спартак» пошутил над ошибкой соцсетей «Краснодара»: «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей»

19:04
Логотип «Краснодара». Фото ФК «Краснодар». Twitter «Спартака». Фото Twitter
Логотип «Краснодара». Фото ФК «Краснодар».
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Футболисты «Краснодара» проиграли грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Краснодаре в субботу, завершилась победой гостей со счетом 5:0.

Twitter «Спартака» не упустил возможности пошутить над краснодарской команды. В одной из постов, которые были опубликованы в Twitter «Краснодара» перед матчем с «Ахматом», появился комментарий от «Спартака»: «Вряд ли снова проиграете в пять мячей. Удачи!»

Twitter «Спартака». Фото Twitter
Twitter «Спартака». Фото Twitter

Это был отсыл к очной игре команд, которая прошла в Москве и закончилась крупной победой красно-белых — 6:1.

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