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Салтыков отреагировал на слова Аршавина о приглашении в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина о приглашении в команду.

«Если честно, ничего об этом не знаю. Не думаю, что Аршавин прямо звал меня в команду. Может быть, он просто увидел мою игру и решил прощупать почву. Может, вообще хотел позвать на просмотр. В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды. Значит, все не просто так», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провел 24 матча за «Крылья Советов», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. В зимнее трансферное окно футболист перешел в «Локомотив», но на правах аренды продолжил выступать за самарский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Виктор Мелехин

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