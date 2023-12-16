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Мостовой хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре»

Руслан Минаев
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре» у Владимира Ивича.

«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится. Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Мостового приглашал на стажировку главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Краснодар
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