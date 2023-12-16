Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:54

Гойкович — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Пока ситуация открытая»

Гойкович заявил, что вопрос о продлении контракта с «Оренбургом» пока открыт
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном продлении контракта с клубом. Босниец выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его договор с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Не знаю, пока ситуация открытая, а дальше посмотрим. Были разговоры со спортивным директором о продлении контракта и они идут. Нужно принять лучшее решение и для меня, и для клуба. Я уже 3,5 года в клубе. Возможно, я и хотел бы остаться, но сейчас сложно об этом говорить», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Гойкович провел 14 матчей в РПЛ в сезоне-2023/24, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Оренбург
0
Читайте также
ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов
Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, как боролась с лимфомой Ходжкина
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Зените» заявили, что клуб не делал предложения по форварду «Аданы Демирспор»
Представитель Роши: «Только хорошее предложение может заставить Виллиана уйти из ЦСКА»
Агент Щенникова рассказал, в каком случае футболист возобновит карьеру
Спортивный директор «Оренбурга»: «Контракт с Верой не заканчивается этим летом, информация Trasfermarkt не соответствует действительности»
Сычев — о спаде Пиняева: «Это нормальная ситуация, на Сергея выпала большая нагрузка»
Гладилин считает, что система «осень-весна» не подходит российскому футболу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре»

Агент Щенникова рассказал, в каком случае футболист возобновит карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости