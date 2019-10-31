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Милота дня. Дзюба и его любвеобильный питомец

15:42
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис Instagram видео со своей собакой.

Нападающий не принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0). Следующий матч у «Зенита» — 2 ноября с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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