Милота дня. Дзюба и его любвеобильный питомец

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис Instagram видео со своей собакой.

Нападающий не принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0). Следующий матч у «Зенита» — 2 ноября с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/B6u8vgQXqS — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019

Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/Iy8X8bHcVf — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019

Из инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/zwlcDUAVmi — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019

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