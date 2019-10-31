Милота дня. Дзюба и его любвеобильный питомец
15:42
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис Instagram видео со своей собакой.
Нападающий не принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0). Следующий матч у «Зенита» — 2 ноября с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/B6u8vgQXqS— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019
Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/Iy8X8bHcVf— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019
Из инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/zwlcDUAVmi— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 31, 2019
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