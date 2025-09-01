Мажич — о трактовке игры рукой: «Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о том, нравятся ли ему действующие правила и трактовки игры рукой.

«Игра рукой — один из самых обсуждаемых и неоднозначных эпизодов в футболе за всю его историю. Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось — именно поэтому при УЕФА создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин. Задача комиссии — прийти к наиболее сбалансированному решению, который учел бы мнение всех.

На текущий момент, к сожалению, идеального варианта не существует. Те, кто глубоко погружен в тему, понимают: в этом правиле слишком много нюансов. В целом возможны два подхода: либо применять жесткий «черно-белый» принцип (например, любое попадание в отставленную руку — фол), либо искать более точные, дифференцированные решения для разных игровых ситуаций — с учетом биомеханики движений: при прыжке, беге, подкате, блокировании мяча и т.д. Сегодняшняя система как раз стремится к такому более тонкому подходу», — сказал Мажич.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах российской премьер-лиги и назвал РПЛ «чемпионатом попади в руку».