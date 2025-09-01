Мажич ответил на слова Аршавина про «чемпионат попади в руку»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на критику со стороны бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина современной трактовки игры рукой в матчах РПЛ.

Ранее экс-футболист заявил, что большинство пенальти, назначенных за это нарушение, не должны были быть назначенными, и назвал РПЛ «чемпионатом попади в руку».

«Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА», — сказал Мажич.

Мажич занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года. В июле организация продлила соглашение с 52-летним сербским специалистом на год.