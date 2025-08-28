Аршавин: «Мажичу нравится этот чемпионат попади в руку, который у нас сейчас происходит?»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал пенальти, назначенные в ворота «Балтики» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:2).

«Хотелось бы на английском языке почитать трактовки игры рукой, потому что я не видел, чтобы в европейских чемпионатах ставили так много пенальти, как у нас поставили за эти 7 туров за игру рукой. Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого бил не в ворота, а в сторону руки. Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу, ему действительно нравится этот чемпионат попади в руку, который у нас сейчас происходит? И все на это так тихо смотрят, для меня такое удивительно. Половина пенальти, мне кажется, назначенные за игру рукой, это левейшие пенальти, которые в суть игры в футбол не ложатся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Оба гола забил полузащитник армейцев Иван Обляков, который реализовал пенальти на 77-й и 89-й минутах.