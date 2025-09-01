Мажич: «Думаю, что ФИФА и УЕФА откажутся от дальнейших изменений в трактовке игры рукой и остановятся на выбранном подходе»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отметил, что действующие правила и трактовки игры рукой являются оптимальными на 90 процентов.

«На мой взгляд, текущие трактовки примерно на 90% являются оптимальными и поддаются доработке. Насколько я понимаю, основное недовольство комментаторов, болельщиков, игроков и тренеров связано с тем, что каждые полгода или год появляются новые уточнения. С точки зрения судей — это улучшения, основанные на анализе практических ситуаций. Однако игроки и болельщики не настолько глубоко погружены в нюансы правил игры, чтобы постоянно отслеживать все изменения. Люди хотят стабильности — и я их, безусловно, понимаю. Такая ситуация наблюдается во всем мире: это общемировая проблема, а не только российская. Поэтому, думаю, что на каком-то этапе ФИФА и УЕФА откажутся от дальнейших изменений в трактовке игры рукой и остановятся на выбранном подходе», — сказал Мажич.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах российской премьер-лиги и назвал РПЛ «чемпионатом попади в руку».