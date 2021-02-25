Милонов предложил упростить получение российского гражданства для спортсменов после слов Промеса

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на интерес нападающего «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

«Надо давать спротсменам российское гражданство. Если они перспективные и талантливые, то таких надо в Россию приглашать больше. Нужно для них максимально упростить процедуру получения российского гражданства. Это нужно сделать не только в спорте, но и в других областях.

Для этого он должен будет играть в российском клубе. Не просто так выдавать паспорт направо и налево представителям каких-то африканских команд. Можно сделать по аналогии с той же Америкой, где берут всех лучших, — сказал Милонов «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции Промес заявил, что был бы не против получить российское гражданство, если будет возможность.

(Данил Алешин)