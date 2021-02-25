Промес опубликовал фото на стадионе «Спартака»

Форвард «Спартака» Квинси Промес опубликовал фото на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арене». 25 февраля он разместил в Instagram фотографию, где позирует с футболкой красно-белых. Футболист будет играть под 24-м номером.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.