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Промес опубликовал фото на стадионе «Спартака»

20:09
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Форвард «Спартака» Квинси Промес опубликовал фото на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арене». 25 февраля он разместил в Instagram фотографию, где позирует с футболкой красно-белых. Футболист будет играть под 24-м номером.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLuOnCgpOg6/

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