Михаил Кержаков: «На карантине большую часть времени провожу с ребенком, начал изучать английский»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

— Довольно-таки насыщенно, — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита». — У меня ранний подъем, сегодня проснулся в семь. В принципе, мой день начинается тогда, когда ребенок просыпается. У него свой режим, он такой, довольно-таки ранний. Сегодня проснулся, провел чуть-чуть времени с ребенком, позавтракал. Я с ребенком до тех пор, пока у него не начинается дневной сон. Потом он спит обычно часа два, а я в это время делаю какие-то свои дела: читаю, еще что-то. Потом у нас обед.

Вообще, большую часть времени провожу с ребенком, когда он активничает, а когда он спит, это 3-4 часа, я занимаюсь спортом, держу себя в форме и читаю. Еще я начал изучать английский язык по плейлистам.

— Расскажите поподробнее об изучении английского.

— Я начал изучать язык по плейлистам на YouTube. Просто у меня вообще нулевая база, в школе я не учил английский. В Кингисеппе учил немецкий три года, потом переехал в Питер и когда пошел в школу, мой класс изучал английский язык. Это был девятый класс, и мне было уже поздно начинать. И я прогуливал. Вернее, не прогуливал, а мне просто говорили: «Сиди в коридоре 45 минут», что я с удовольствием и делал. Я просто не знал, с чего начать. И тут наткнулся, буквально несколько недель назад, на YouTube-канал, он так и называется — «Английский язык по плейлистам». Там парень абсолютно бесплатно дает уроки по полчаса. Начиная с простых слов, предложений, связок и так далее. У него там больше тысячи видео.

— Болельщики просят вас что-нибудь сказать по-английски.

— Я только начал! В последнем уроке проходил отрицание: I don't know, I don't like it.