Мендес заявил, что доволен игрой под руководством Федотова

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре под руководством главного тренера Владимира Федотова.

«Очень нравится играть под руководством Федотова. Доволен всем», — сказал Мендес «СЭ».

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

В минувшем сезоне Мендес сыграл за московский клуб 38 матчей и отдал одну голевую передачу.