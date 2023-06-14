Экс-игрок «Спартака» Титов заявил, что не верит прессе о ситуации с Промесом и наркотиками

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что не стал бы верить материалам западной прессы про футболиста «красно-белых» Квинси Промеса и наркотики.

«Если говорить про историю с наркотиками, то я бы не стал верить западной прессе. Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы. Но мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке». Единственная просьба — подучить язык, учитывая то, сколько он здесь. Но у него такая улыбка, что отпадают все вопросы», — приводит слова Титова «РИА Новости».

Ранее портал nu.nl сообщил, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения Промесу в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1370 кг.