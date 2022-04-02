Гендиректор «Спартака» Мележиков заявил, что клуб против проведения игры с «Локомотивом»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» заявил, что клуб против проведения игры. Однако, по его словам, если поле будет убрано, то команда согласиться сыграть.

«Мы против играть в таких условиях, в которых находится сейчас поле. Если «Локомотив» почистить поле, можно будет с большой большой натяжкой согласиться на матч», — отметил Мележиков.

Напомним, что игра из-за погодных условий и очистки поля от снега отложена на полчаса. Решение о проведении матча будет принято в 20:00 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией встречи можно следить на сайте «СЭ».