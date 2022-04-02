«Ростов» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Кирилл Щетинин, у гостей отличились Ричлорд Эннин и Дмитрий Стоцкий.

Благодаря победе «Нижний Новгород» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 23 матчах. «Ростов» идет на 12-й строчке с 22 очками в 22 играх.