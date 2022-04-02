Болельщики сыграли в снежки на трибунах перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Болельщики сыграли в снежки на трибунах стадиона «РЖД Арена» перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Матч должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но начало игры отложили из-за снегопада. Болельщики решили развлечь себя в ожидании решения о проведении встречи.

Решение о проведении матча «Локомотив» — «Спартак» будет принято в 20.00 (мск). Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что клуб выступает против проведения игры.