Матиас Норманн: «В Англии уровень и темп игры намного выше, чем в России. Здесь все гораздо профессиональнее»
Бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступающий за «Норвич», сравнил уровень российского футбола с английским.
«Мне здесь очень нравится, играть в Англии весело. В то же время, здесь очень трудно — от тренировок и заканчивая диетами. Влиться в этот ритм было непросто. К тому же, темп и уровень игры в АПЛ гораздо выше, чем в России. В Англии серьезно следят за питанием, тут много добавок, к которым я не привык. В общем, здесь все гораздо профессиональнее», — приводит TV2 слова Норманна.
«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа за 13 миллионов евро. 25-летний норвежец принял участие в 2 матчах английской команды, на его счету 1 результативная передача.
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