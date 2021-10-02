Матиас Норманн: «В Англии уровень и темп игры намного выше, чем в России. Здесь все гораздо профессиональнее»

Бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступающий за «Норвич», сравнил уровень российского футбола с английским.

«Мне здесь очень нравится, играть в Англии весело. В то же время, здесь очень трудно — от тренировок и заканчивая диетами. Влиться в этот ритм было непросто. К тому же, темп и уровень игры в АПЛ гораздо выше, чем в России. В Англии серьезно следят за питанием, тут много добавок, к которым я не привык. В общем, здесь все гораздо профессиональнее», — приводит TV2 слова Норманна.

«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа за 13 миллионов евро. 25-летний норвежец принял участие в 2 матчах английской команды, на его счету 1 результативная передача.