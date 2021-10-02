Маклаков верит в победу над «Ахматом»: «После «Наполи» у «Спартака» появилось чувство командной игры»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«После игры с «Наполи», появился необходимый элемент для победы — чувство командной игры. Именно в том матче этот элемент проявился очень ярко. Возможно, это принесет хороший результат. В победу «Спартака» я всегда верю, а иначе зачем мне за него болеть? Игра будет интересной. «Ахмат» — неплохая команда. Бороться надо с любым соперником любого уровня», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Встреча «Ахмат» — «Спартак» пройдет 3 октября в Грозном. Начало матча — 19:00 по московскому времени.
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