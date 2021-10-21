Форвард «Уфы» Агаларов начал тренировки по индивидуальной программе
13:07
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба уфимцев.
21-летний россиянин получил повреждение в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1). Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщал, что футболист может пропустить встречу следующего тура с «Рубином», которая запланирована на 24 октября (начало — в 14.00 мск).
Хорошие новости ?— ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2021
Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе ?? pic.twitter.com/xIdppzEBsg
В сезоне-2021/22 Агаларов провел 12 матчей за «Уфу» во всех турнирах, на данный момент форвард является лучшим бомбардиром РПЛ с 9 голами, также на его счету 1 результативная передача.
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