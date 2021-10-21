Арбитр Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — «Спартак»
Назначены арбитры на матчи 12-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Главным арбитром центральной встречи тура «Зенит» — «Спартак» назначен Сергей Иванов. Его ассистентами станут Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервный судья — Евгений Кукуляк. ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Роман Усачев. Инспектор матча — Николай Левников.
22 октября (пятница)
«Динамо» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
23 октября (суббота)
«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
24 октября (воскресенье)
«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.
25 октября (понедельник)
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю