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Сегодня, 10:14

Матч памяти Черенкова планируется провести осенью и приурочить к выходу фильма

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, когда планируется проведение матча в память о бывшем полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове.

Фильм о советском и российском футболисте выйдет в прокат 7 ноября.

«Мы обязательно сделаем ретроматч памяти Федора Черенова. В этом году выйдет в прокат фильм. Над его созданием работали мои коллеги и друзья: Илья Казаков и Николай Акелькин — сценарист и режиссер. Я посмотрел уже черновую версию. Фильм называется «Федя. Народный футболист». Он выйдет в прокат осенью. Мы приурочим матч памяти Федора Черенкова к выходу этого фильма и позовем на него актеров, снявшихся в ленте», — приводит «РБ Спорт» слова Терешина.

Черенков провел 494 матча за московский «Спартак». В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР, чемпионом России и обладателем Кубка России. Скончался Черенков 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Источник: РБ Спорт
Федор Черенков
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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