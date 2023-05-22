Масалитин: «Право на ошибку у ЦСКА было, теперь игры надо вытаскивать на морально-волевых»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящих матчах армейцев.

«Три матча финала будет у ЦСКА, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Право на ошибку у них было, они ее совершили, теперь игры надо вытаскивать на морально-волевых качествах. Понятно, что тяжело, но такие поражения закаляют. Следующая игра будет с «Краснодаром», она и должна показать, насколько ЦСКА вообще держит удар. Если они выдержат, то это будет очень хорошо. Поражение это обидное, они докажут, что это просто случайность, и ошибки судьи были. В принципе, еще раз возвращаясь к матчу со «Спартаком», ЦСКА эту игру не проиграл. Логично было бы завершить ничьей, она по игре вырисовывалась. Никто не владел преимуществом. ЦСКА необходимо выдержать этот удар. Не хочется, чтобы после такого команда посыпалась».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В оставшихся двух турах армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая) и с «Ростовом» (3 июня).