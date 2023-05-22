В «Химках» с иронией отнеслись к вылету в ФНЛ: «Со второго места выходим в лучшую лигу мира»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет команды в первую лигу.

«Химки» со второго места выходят в лучшую лигу мира. Будем работать, чтобы вернуться более сильными! Команда принимает новый вызов, вместе мы будем добиваться максимально высоких целей при имеющихся ресурсах. А их предостаточно, сильный тренерский штаб под руководством Андрея Викторовича Талалаева способен вернуть команду в РПЛ в ближайшей перспективе», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре. Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за 2 тура до конца чемпионата России.