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Масалитин положительно оценил подписание контрактов с Мойзесом и Набабкиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин положительно оценил тот факт, что армейский клуб выкупил контракт бразильского защитника Мойзеса у «Интернасьонала», и рассказал, что бросает тень на игрока.

«К Мойзесу очень положительно отношусь, очень хороший трансфер, очень хороший игрок. Проявил свои лучшие качества. Если он приходил левым латералем, то потом его начали использовать, когда надо, в середине с тремя защитниками. И в эту схему он спокойно вписался. Единственное, что тень на плетень там, с этим тотализатором он связан. Вот это тень бросает на его трансфер, а остальное только положительно. Набабкин по сезону он себя хорошо проявил, в нужные моменты выходил и добавлял уверенности обороне. Он может играть как в центре обороны, так и справа, принимать участие в атакующих действиях. Такой защитник всегда нужен, необходим команде. Когда команда попадает в трудные времена и по игре, и по ходу сезона, такие игроки нужны, которые опыт передают молодым, вселяют в них уверенность», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Мойзес с 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». 17 июня стало известно, что 28-летний бразилец подписал полноценный контракт с московской командой. Соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Новое соглашение Набабкина с ЦСКА рассчитано до окончания сезона-2023/24. 36-летний футболист выступает за ЦСКА с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/19/20701082.shtml
Валерий Масалитин
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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