Марко Николич: «Россияне не уезжают в Европу, потому что тут они получают 2 миллиона евро»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказал мнение, что российские футболисты не уезжают играть в Европу, поскольку на родине могут получать в несколько раз больше денег исключительно из-за российского гражданства и действующего в РПЛ лимита на легионеров.

«Почему россияне не уезжают в Европу? Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит. Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь.

Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает", — сказал Николич.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»