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Николич рассказал о проблеме менталитета российских футболистов

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Марко Николич и Дмитрий Рыбчинский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич и Дмитрий Рыбчинский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями в работе с российскими игроками столкнулся, возглавив команду в прошлом году.

— Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает. Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают.

Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует...» На Западе не так — иди и бейся каждый день. Все просто, — сказал Николич.

Николич был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года. В свой первый полноценный сезон он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата страны и выиграл Кубок России.

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»

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Артем Калинин все материалы автора

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